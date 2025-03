Corpo de Bombeiros abre inscrição de seletivo para contratação de técnicos de enfermagem e enfermeiros Estão abertas as inscrições do processo seletivo do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) para a formação de cadastro reserva...

Estão abertas as inscrições do processo seletivo do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) para a formação de cadastro reserva para os cargos de soldado BM de Saúde Temporário, nos perfis de técnico de enfermagem e enfermeiro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 21 de março, por meio do site: seletivo.seplag.mt.gov.br.

