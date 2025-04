Corpo de Bombeiros abre inscrições para o 7° Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) abriu inscrições para os militares interessados em participar do 7º Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (7º CPCIF). As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de maio, pela internet. Inscreva-se aqui. O objetivo é capacitar os combatentes para atuarem no enfrentamento dos incêndios florestais e queimadas ilegais em Mato Grosso.

