Corpo de Bombeiros age rápido e impede que incêndio em vegetação atinja casas O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na tarde de terça-feira (12.8), um incêndio em vegetação na região dos...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na tarde de terça-feira (12.8), um incêndio em vegetação na região dos loteamentos Florais da Amazônia e Iporã, em Sinop (a 481 km de Cuiabá). A resposta rápida da corporação impediu que as chamas atingissem edificações e colocassem vidas em risco.

