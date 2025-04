Corpo de Bombeiros apresenta ações dos projetos sociais para inscritos em Cuiabá e Várzea Grande O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizará reuniões com as crianças e adolescentes inscritos nos projetos sociais...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizará reuniões com as crianças e adolescentes inscritos nos projetos sociais da corporação, acompanhados de seus pais ou responsáveis, para apresentação das ações previstas em cada iniciativa. Os encontros ocorrerão ao longo desta semana para os participantes dos projetos sociais Bombeiros do Futuro, Karabom e Musicalizar, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Já os inscritos nos municípios de Nossa Senhora do Livramento e Poconé serão convocados em data futura.

