Corpo de Bombeiros atende a 16 acidentes de trânsito em rodovias de MT

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu a pelo menos 16 ocorrências de acidentes de trânsito durante o feriado prolongado, tanto em Cuiabá quanto em cidades do interior do Estado. As colisões envolveram caminhões, carros e motocicletas, mobilizando equipes de resgate em diferentes regiões.

