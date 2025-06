Corpo de Bombeiros atende acidente de trânsito envolvendo dois veículos em Primavera do Leste O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na noite deste domingo (29.6), um acidente de trânsito envolvendo uma... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h37 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na noite deste domingo (29.6), um acidente de trânsito envolvendo uma colisão frontal de dois veículos na BR-070, em Primavera do Leste (a 234 km de Cuiabá). A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) foi acionada por volta das 18h, através do número de emergência 193. No local, os bombeiros verificaram que havia três vítimas com ferimentos leves e os corpos de duas outras vítimas estavam presos nas ferragens de um dos veículos. Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Plenário vota três acordos internacionais nesta quinta-feira

