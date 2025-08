Corpo de Bombeiros atende ocorrência de tombamento de caminhão-tanque na MT-419

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, nesta segunda-feira (4.8), uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um caminhão-tanque na rodovia MT-419, no município de Novo Mundo, sentido Carlinda (a 746km de Cuiabá). Ao chegarem ao local, a equipe do 7º Núcleo Bombeiro Militar (7º NBM) encontrou o caminhão-tanque tombado às margens da rodovia, e o condutor, um homem de 28 anos, foi encontrado preso entre as ferragens, apresentando múltiplos traumas compatíveis com o impacto do tombamento, já em óbito.

