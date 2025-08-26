Corpo de Bombeiros atua em acidente de transito envolvendo duas carretas, um veículo de passeio e duas motocicletas
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atuou, nesta segunda-feira (25.8), em um acidente de trânsito envolvendo duas carretas, um veículo de passeio e duas motocicletas, no km 845 da BR-163, no município de Sinop (a 479 km de Cuiabá). Duas pessoas morreram no acidente.
