Corpo de Bombeiros atua na contenção de aproximadamente 950 metros óleo diesel

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atuou, nesta terça-feira (2.9), na contenção de óleo diesel deixado por veículo na Avenida Belo Horizonte, no município de Primavera do Leste (a 243 km de Cuiabá). A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) constatou que o veículo que passou pelo local deixou aproximadamente 950 metros do líquido inflamável espalhado pela avenida. Os bombeiros militares realizaram a contenção do material com o uso de areia, eliminando o risco de quedas de motociclistas ou outros tipos de acidentes, e garantindo a segurança da via para condutores e pedestres.

