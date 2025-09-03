Corpo de Bombeiros capacita 454 militares para atender mulheres vítimas de violência
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atingiu a marca de 454 militares capacitados em todo o estado para realizar o atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência. A formação teve como objetivo preparar os profissionais que atuam diretamente nas atividades operacionais para agir com sensibilidade, empatia e atenção diante de situações de vulnerabilidade, fortalecendo a rede de acolhimento e proteção.
