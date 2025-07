Corpo de Bombeiros capacita mais de 1,4 mil brigadistas em Mato Grosso O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) já capacitou mais de 1,4 mil brigadistas em diversas regiões do estado somente... Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 16h59 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h59 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) já capacitou mais de 1,4 mil brigadistas em diversas regiões do estado somente nos primeiros seis meses de 2025. Essa formação tem como objetivo aprimorar o conhecimento e a habilidade desses profissionais, garantindo uma atuação mais eficaz e segura no combate a incêndios florestais, a fim de reduzir os danos ambientais no território estadual.

