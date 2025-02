Corpo de Bombeiros capacita professores municipais para atuação em primeiros socorros nas escolas O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) promoveu, nesta terça-feira (21.1), uma capacitação para os professores da rede... Momento MT|Do R7 21/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h27 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) promoveu, nesta terça-feira (21.1), uma capacitação para os professores da rede de ensino municipal de Lucas do Rio Verde (a 332,9 km de Cuiabá), com o objetivo de prepará-los para agir em situações de emergência nas escolas. A capacitação reuniu cerca de 1.400 educadores de escolas públicas no Centro de Eventos Roberto Munaretto e faz parte de uma parceria entre o CBMMT e a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, em cumprimento à Lei Lucas (nº 13.722/18).

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a segurança nas escolas consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

