Corpo de Bombeiros captura duas jiboias em locais de risco em Primavera do Leste O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na quarta-feira (9.4), a captura de duas serpentes da espécie jiboia... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 12h28 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na quarta-feira (9.4), a captura de duas serpentes da espécie jiboia em diferentes regiões da cidade de Primavera do Leste (a 238 km de Cuiabá). O primeiro chamado para a equipe da 6ª Companhia Independente de Bombeiros de Militar (6ª CIBM) ocorreu por volta das 12h40, quando uma jiboia foi avistada no meio da Avenida São Paulo. O animal estava sendo protegido por populares até a chegada dos bombeiros militares, que utilizaram um cambão e uma caixa de transporte para realizar o resgate com segurança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ação!

Leia Mais em Momento MT:

PF e PRF apreendem cocaína em Maringá/PR

PF deflagra operação contra esquema de contrabando de cigarros em MT

Diamantino realizará o 1º Festival de Bandas e Fanfarras da sua história