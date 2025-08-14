Corpo de Bombeiros combate 11 incêndios florestais nesta quinta-feira (14) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atua no combate a 11 incêndios florestais no estado nesta quinta-feira (14.8)....

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atua no combate a 11 incêndios florestais no estado nesta quinta-feira (14.8). Destes, seis são focos com ações contínuas, enquanto os outros cinco tiveram início hoje. As equipes seguem mobilizadas nos municípios de Água Boa, Santa Terezinha, Torixoréu, Novo Mundo, Chapada dos Guimarães e Nossa Senhora do Livramento, onde o trabalho continua intensificado. Já os focos iniciados nesta quinta-feira estão localizados nos municípios de Comodoro, Nova Monte Verde, Cotriguaçu, Pontes e Lacerda e Nova Maringá.

Para mais detalhes sobre a atuação do Corpo de Bombeiros e a situação dos incêndios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: