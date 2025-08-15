Corpo de Bombeiros combate 12 incêndios florestais nesta sexta-feira (15) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, quatro incêndios florestais e continua, nesta...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, quatro incêndios florestais e continua, nesta sexta-feira (15.8), atuando no combate a outros 12 focos ativos em diferentes regiões do estado.

Para mais detalhes sobre as ações do Corpo de Bombeiros e a situação dos incêndios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: