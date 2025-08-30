Logo R7.com
Corpo de Bombeiros combate 15 incêndios florestais neste sábado (30)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu um incêndio florestal e mantém controlados 15 focos ativos nas últimas...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu um incêndio florestal e mantém controlados 15 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, neste sábado (30.8), atuando diretamente no combate a 15 incêndios florestais em diversas regiões do Estado.

