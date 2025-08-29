Corpo de Bombeiros combate 19 incêndios florestais nesta sexta-feira (29)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu um incêndio florestal em Juscimeira e mantém controlados 12 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, sexta-feira (29.8), atuando diretamente no combate a 19 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
