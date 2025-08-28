Corpo de Bombeiros combate 21 incêndios florestais nesta quinta-feira (28) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) mantém controlados 16 focos ativos nas últimas 24 horas e as equipes continuam,...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) mantém controlados 16 focos ativos nas últimas 24 horas e as equipes continuam, nesta quinta-feira (28.8), atuando diretamente no combate a 21 incêndios florestais em diversas regiões do estado.

