Corpo de Bombeiros combate 22 incêndios florestais neste domingo (31)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlados 17 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, neste domingo (31.8), atuando diretamente no combate a 22 incêndios florestais em diversas regiões do estado.

