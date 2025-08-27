Corpo de Bombeiros combate 26 incêndios florestais nesta quarta-feira (27)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu um incêndio florestal em Nova Nazaré e mantém controlados 16 focos ativos...
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu um incêndio florestal em Nova Nazaré e mantém controlados 16 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta quarta-feira (27.8), atuando diretamente no combate a 26 incêndios florestais em diversas regiões do Estado.
