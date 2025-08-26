Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Corpo de Bombeiros combate 27 incêndios florestais nesta terça-feira (26)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu um incêndio florestal em Gaúcha do Norte e mantém controlados 12 focos...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu um incêndio florestal em Gaúcha do Norte e mantém controlados 12 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta terça-feira (26.8), atuando diretamente no combate a 27 incêndios florestais em diversas regiões do estado.

Para mais detalhes sobre as ações do Corpo de Bombeiros e a situação dos incêndios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.