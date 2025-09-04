Corpo de Bombeiros combate 37 incêndios florestais nesta quinta-feira (4)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu três incêndios florestais e mantém controlados cinco focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta quinta-feira (4.9), atuando diretamente no combate a 37 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
