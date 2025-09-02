Corpo de Bombeiros combate 39 incêndios florestais nesta terça-feira (2) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlados 11 focos ativos nas últimas...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlados 11 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta terça-feira (2.9), atuando diretamente no combate a 39 incêndios florestais em diversas regiões do estado.

