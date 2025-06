Corpo de Bombeiros combate chamas em residência no Parque Universitário O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado via 193 nesta terça-feira (10.6) para atender uma ocorrência de incêndio...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado via 193 nesta terça-feira (10.6) para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua Irerê, no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis (a 214km de Cuiabá). Não houve vítimas. Ao chegarem no local, a equipe do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) identificou que o fogo havia se concentrado em um dos quartos de uma edificação composta por três quitinetes.

