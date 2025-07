Corpo de Bombeiros combate incêndio após colisão entre carretas na MT-100

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, no final da tarde de sábado (5.7), um incêndio veicular provocado pela colisão entre duas carretas na rodovia MT-100, próximo ao pedágio de Alto Araguaia (a 418 km de Cuiabá). A equipe do 1º Núcleo de Bombeiros Militar (1º NBM) foi acionada e deslocou duas viaturas até o local. Ao chegarem, os militares constataram que o acidente envolvia uma carreta carregada com óleo vegetal e outra transportando proteína animal.

Para mais detalhes sobre este incidente e as ações do Corpo de Bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

