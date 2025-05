Corpo de Bombeiros combate incêndio em área urbana e alerta proibição do uso do fogo O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atuou, nesta terça-feira (20.5), no combate a um incêndio em vegetação rasteira...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atuou, nesta terça-feira (20.5), no combate a um incêndio em vegetação rasteira em um terreno urbano localizado na Avenida Centro-Oeste, no bairro Santa Genoveva, em Confresa (a 1.048 km de Cuiabá). Ao chegarem ao local, os militares do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2ºNBM) constataram focos ativos de chamas com propagação moderada e presença de grande quantidade de material combustível seco, o que favorecia a expansão do fogo. A equipe realizou o combate direto às chamas utilizando o canhão de água da viatura, extinguindo completamente os focos remanescentes. Foram empregados aproximadamente 500 litros de água na operação. Após o controle total do incêndio, foi feita a varredura da área, sem registro de danos a edificações, vítimas ou riscos adicionais à população.

