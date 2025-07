Corpo de Bombeiros combate incêndio em barracão abandonado

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, nesta terça-feira (22.7), um incêndio em um barracão abandonado no município de Sinop (a 480 km de Cuiabá). Não houve registro de vítimas. A equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) foi acionada com informações de que se tratava de um incêndio em vegetação, e, ao chegar ao local, constatou que as chamas estavam próximas à edificação, já atingindo a estrutura.

