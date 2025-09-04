Logo R7.com
Corpo de Bombeiros combate incêndio em carreta na estrada do Batovi

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado na quarta-feira (3.9), por volta das 19h15, para atender uma carreta que teria sido consumida pelas chamas na estrada do Batovi, a cerca de 4 km do distrito de Paredão Grande, em Barra do Garças (509 km de Cuiabá). Não houve registro de vítimas.

