Corpo de Bombeiros combate incêndio em prédio comercial no centro de Sinop

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na noite desta terça-feira (13.5), um incêndio em um prédio comercial no centro do município de Sinop (a 481 km de Cuiabá). A equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) foi acionada por volta das 22h por meio do número de emergências 193. No local, os bombeiros militares constataram a gravidade da situação e a necessidade de reforço no abastecimento de água para o combate às chamas.

