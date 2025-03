Corpo de Bombeiros combate incêndio em residência

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu incêndio em uma residência no bairro Centro-Sul, em Várzea Grande, por volta das 00h30 desta quinta-feira (6.3). A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP). Ao chegarem no local, os bombeiros identificaram um princípio de incêndio causado por um curto-circuito no telhado da sala e ao longo do fio de um dos quartos da casa.

Leia Mais em Momento MT: