Corpo de Bombeiros combate incêndio em residência de Guarantã do Norte

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, nesta segunda-feira (03.2), um incêndio em uma residência localizada na Rua da Saudade, no bairro Industrial, em Guarantã do Norte (a 710 km de Cuiabá). A ação rápida dos militares impediu que as chamas consumissem toda a residência, preservando parte da estrutura do imóvel.

Leia Mais em Momento MT: