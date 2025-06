Corpo de Bombeiros combate incêndio em secador de grãos em Novo Mundo O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na madrugada desta sexta-feira (13.6), um incêndio em um secador de grãos... Momento MT|Do R7 13/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 18h36 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na madrugada desta sexta-feira (13.6), um incêndio em um secador de grãos em uma propriedade rural, no município de Novo Mundo (a 746 km de Cuiabá). A equipe do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM) foi acionada por volta das 1h20min e rapidamente se deslocou para o sinistro. No local, os bombeiros militares iniciaram o combate ao fogo, utilizando a água da viatura e do reabastecimento feito por tanques puxados por tratores da propriedade. Foram necessárias cerca de sete horas de trabalho e aproximadamente 50 mil litros de água para extinguir as chamas. Após o combate, a equipe realizou o rescaldo, eliminando possíveis focos remanescentes e evitando novas reignições. Ninguém ficou ferido. Não há informações sobre as causas do incidente.

