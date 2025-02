Corpo de Bombeiros combate incêndio em vegetação em área urbana em Primavera do Leste O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na manhã desta terça-feira (28.1), um incêndio em um terreno urbano no...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na manhã desta terça-feira (28.1), um incêndio em um terreno urbano no bairro Primavera III, em Primavera do Leste (a 234 km de Cuiabá). A equipe da 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (6ª CIBM) foi acionada, por volta das 10h, pela Central de Operação Bombeiros (COB). No local, os bombeiros constataram que o incêndio atingiu entulhos e a vegetação que estava acumulada no terreno. Rapidamente, a equipe realizou o combate ao fogo, utilizando aproximadamente 2000 litros de água. Após o combate, os bombeiros realizaram o rescaldo, eliminando os possíveis focos remanescentes.

