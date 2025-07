Momento MT |Do R7

Corpo de Bombeiros combate incêndio no Shopping Pantanal O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na sexta-feira (17.7), um incêndio nas dependências do Shopping Pantanal...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na sexta-feira (17.7), um incêndio nas dependências do Shopping Pantanal, em Cuiabá. Não houve vítimas nem feridos. A equipe da 4ª Companhia Bombeiro Militar (Bravo 6) foi acionada por volta das 9h15. Ao chegar ao local, os militares receberam informações de que o incêndio teria se iniciado no sistema de refrigeração da área das docas, uma estrutura separada do pavilhão principal de lojas.

