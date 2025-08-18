Corpo de Bombeiros combate princípio de incêndio em albergue municipal
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu um princípio de incêndio no Albergue Municipal de Primavera do Leste, localizado a cerca de 12 quilômetros da MT-130, neste domingo (17.8). Ninguém ficou ferido. Ao chegar ao local, a equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) constatou que as chamas já haviam sido controladas pelos moradores do albergue.
