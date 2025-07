Corpo de Bombeiros combate suspeita de incêndio criminoso em residência

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na madrugada deste sábado (5.7), um incêndio em uma residência localizada no bairro Recanto dos Pássaros, em Sinop (a 500 km de Cuiabá). Ninguém ficou ferido. A equipe do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) foi acionada por volta das 4h30, e uma viatura foi deslocada imediatamente para o atendimento. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a residência tomada pelas chamas, que já haviam consumido completamente um quarto, a sala e o banheiro. A construção, feita com estrutura mista de alvenaria e madeira, facilitou a propagação rápida do fogo.

