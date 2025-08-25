Corpo de Bombeiros controla fogo em veículo no centro da cidade
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nesta segunda-feira (25.8), um incêndio em um veículo no bairro central da cidade de Campo Verde (a 131 km de Cuiabá). Não houve vítimas. Ao chegarem ao local, a equipe da 11ª Companhia Independente de Bombeiros Militares (CIBM) encontrou o automóvel estacionado no quintal de uma residência em área aberta, completamente tomado pelas chamas.
