Corpo de Bombeiros controla incêndio em carreta carregada de algodão em Alto Araguaia

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na sexta-feira (9.5), por volta das 12h40, um incêndio de grande proporção em uma carreta carregada com pluma de algodão, estacionada nas proximidades do posto fiscal de Alto Araguaia (a 418 km de Cuiabá). Segundo informações preliminares, o fogo teria começado de forma espontânea. Devido à alta inflamabilidade do algodão, as chamas se alastraram rapidamente, exigindo uma resposta ágil da equipe de emergência.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

