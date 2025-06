Corpo de Bombeiros controla incêndio em terreno baldio com vegetação seca

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) na quinta-feira (05.6), por volta das 23h10, foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um terreno baldio localizado no bairro Arco-Íris, em Confresa (a 1.048km de Cuiabá). Ao chegar ao local, a equipe do 2º Núcleo Bombeiro Militar ( 2º NBM) encontrou chamas em uma área de vegetação rasteira seca, com resíduos sólidos espalhados, o que contribuiu para a propagação do fogo. A situação exigiu o uso do canhão monitor da viatura ABTS-638, permitindo que o incêndio fosse rapidamente controlado.

