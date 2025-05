Corpo de Bombeiros controla princípio de incêndio em botijão de gás e patinete elétrico O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), atendeu duas ocorrências distintas envolvendo princípios de incêndios nas cidades... Momento MT|Do R7 26/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h56 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), atendeu duas ocorrências distintas envolvendo princípios de incêndios nas cidades de Confresa (a 1.058,3 km de Cuiabá) e Campo Verde (a 131,1 km de Cuiabá), na segunda-feira e no domingo. Em Campo Verde, a equipe do 11º Companhia Independente de Bombeiro Militar (11°CIBM), atendeu um princípio de incêndio causado por um patinete elétrico que estava carregando na garagem de uma residência, nesta segunda-feira (26.5). Ao chegarem ao local, os bombeiros militares realizaram imediatamente a inspeção da área, avaliando riscos de reignição e verificando possíveis focos residuais de calor. O fogo havia se alastrado rapidamente e atingido a parede da residência, mas, antes da chegada dos bombeiros, a moradora agiu com rapidez e utilizou o extintor de incêndio do próprio carro para conter as chamas, impedindo que o incêndio tomasse maiores proporções. Para mais detalhes sobre essas ocorrências e a atuação dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Para Motta, Executivo não pode gastar sem freio e passar a responsabilidade para o Congresso

