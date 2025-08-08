Corpo de Bombeiros de MT participa de evento nacional com palestra sobre busca e resgate com cães Militares do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) marcaram presença no Congresso Nacional de Bombeiros (Conabom), o maior...

Militares do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) marcaram presença no Congresso Nacional de Bombeiros (Conabom), o maior evento da categoria na América Latina, que é realizado no Ceará e se encerra nesta sexta-feira (8.8). Durante o congresso, a corporação ganhou destaque ao apresentar os trabalhos desenvolvidos com bombeiro e cão, em operações de busca, resgate e salvamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Momento MT: