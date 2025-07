Momento MT |Do R7

Corpo de Bombeiros divulga resultado e convoca aprovados no seletivo para brigadistas temporários O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) publicou, nesta sexta-feira (25.7), o resultado final e a convocação dos 144 aprovados...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) publicou, nesta sexta-feira (25.7), o resultado final e a convocação dos 144 aprovados no processo seletivo simplificado para contratação de brigadistas temporários. Os convocados devem se apresentar a partir da próxima segunda-feira (28.7), munidos dos documentos exigidos para a formalização dos contratos. A lista com os nomes dos convocados, os locais de apresentação e a relação de documentos necessários está disponível no Diário Oficial.

Saiba mais sobre essa convocação e as oportunidades para brigadistas temporários consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: