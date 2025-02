Corpo de Bombeiros e Ciopaer auxiliam no transporte aéreo de vítima de grave acidente em MT O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) auxiliou, neste sábado (15.2), no transporte de um homem vítima de um grave acidente...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) auxiliou, neste sábado (15.2), no transporte de um homem vítima de um grave acidente de trabalho rural no município de Boa Esperança do Norte (a 399,3 km de Cuiabá). A operação contou com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer>.

