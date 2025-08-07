Corpo de Bombeiros e Sesp lançam Operação Integrada Águas Seguras nesta sexta-feira (8) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) lança, nesta sexta-feira (6.8), às 9h, a Operação Integrada Águas Seguras 2025....

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) lança, nesta sexta-feira (6.8), às 9h, a Operação Integrada Águas Seguras 2025. A iniciativa tem como objetivo promover a prevenção de afogamentos e garantir a segurança dos banhistas no rio Cuiabá, especialmente na região do Distrito da Passagem da Conceição, em Várzea Grande.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante operação!

Leia Mais em Momento MT: