Corpo de Bombeiros entrega de medalhas a militares e civis em cerimônia de homenagem aos 61 anos da instituição

Em comemoração aos 61 anos de história, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta terça-feira (19.8), uma solenidade de entrega de insígnias destinada a bombeiros militares da ativa, veteranos e autoridades civis que contribuíram significativamente para o fortalecimento da corporação. A iniciativa teve como propósito reconhecer o papel fundamental que cada um representa na trajetória do CBMMT.

