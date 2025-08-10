Corpo de Bombeiros extingue 2 incêndios florestais e combate 3 neste domingo (10) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, dois incêndios florestais nos municípios de Nova...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, dois incêndios florestais nos municípios de Nova Maringá e Itaúba, e seguem atuando, neste domingo (10.8), no combate a outros três focos ativos no estado. As equipes permanecem mobilizadas no combate a um incêndio florestal em uma fazenda localizada às margens da MT-326, no município de Cocalinho. A operação conta com o apoio de máquinas e caminhão-pipa e teve início na quinta-feira (7.8).

