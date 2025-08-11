Corpo de Bombeiros extingue 3 incêndios florestais e combate 4 nesta segunda-feira (11) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, três incêndios florestais e segue atuando, nesta...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, três incêndios florestais e segue atuando, nesta segunda-feira (11.8), no combate a outros quatro incêndios no estado. Os focos extintos foram registrados e controlados em propriedades localizadas nos municípios de União do Sul, Torixoréu e Cocalinho. Neste último, a atuação dos bombeiros se estendeu por quatro dias até a completa extinção das chamas, com o apoio de máquinas, caminhão-pipa, além das equipes.

Para mais detalhes sobre as ações do Corpo de Bombeiros e a situação dos incêndios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: