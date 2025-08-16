Corpo de Bombeiros extingue 4 incêndios florestais e combate 12 neste sábado (16) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, quatro incêndios florestais e continua, neste...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, quatro incêndios florestais e continua, neste sábado (16.8), atuando no combate a outros 12 focos ativos em diferentes regiões do estado. Os focos extintos estavam localizados nos municípios de Nossa Senhora do Livramento, Chapada dos Guimarães, Água Boa e Torixoréu.

Para mais detalhes sobre as ações do Corpo de Bombeiros e a situação dos incêndios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: