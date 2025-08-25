Corpo de Bombeiros extingue dois incêndios florestais e combate 24 nesta segunda-feira (25) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlados 12 focos ativos nas últimas...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlados 12 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta segunda-feira (25.8), atuando diretamente no combate a 24 incêndios florestais em diversas regiões do Estado.

Para mais detalhes sobre as ações do Corpo de Bombeiros e a situação dos incêndios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: