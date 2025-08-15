Corpo de Bombeiros extingue incêndio em caminhão carregado com GLP O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado nesta sexta-feira (15.8) para extinguir um incêndio em um caminhão...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado nesta sexta-feira (15.8) para extinguir um incêndio em um caminhão de carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no centro de Jaciara (a 144km de Cuiabá). Segundo o motorista, o incêndio começou repentinamente após o mesmo realizar a rotatória, impossibilitando o controle das chamas com os recursos que tinha à disposição. O veículo transportava 48 vasilhames, que já haviam sido retirados antes da chegada da equipe, e teve a parte frontal completamente tomada pelas chamas.

